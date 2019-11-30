Збірна України зіграє товариські матчі із Францією та Польщею

Україна зіграє два товариські матчі в рамках підготовки до Євро-2020

Джерело - УАФ.

У рамках підготовки до Євро-2020 команда Андрія Шевченка зустрінеться із двома іншими учасниками чемпіонату Європи.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У Бухаресті, під час жеребкування Євро-2020, була досягнута попередня домовленість з тренерськими штабами національних збірних Франції та Польщі про проведення товариських матчів.

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Обидві зустрічі синьо-жовті планують провести на виїзді: у Франції — 27 березня та в Польщі — 30 березня.

Нагадаємо, визначилися суперники збірної України на Євро-2020.