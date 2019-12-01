Букмекери оцінили шанси збірної України на Євро-2020

Джерело - sport.ua.
Відома британська контора Bet365 поставила команду Андрія Шевченка на десяте місце з великим відривом від лідерів, які вмістилися в перші дев'ять позицій.
Перемога "синьо-жовтих" на турнірі оцінена коефіцієнтом 67.
Перша десятка виглядає так:
1. Англія - 5.0
2. Бельгія - 6.0
3-4. Франція, Нідерланди - 7.5
5. Іспанія - 9.0
6-7. Німеччина, Італія - 10.0
8. Португалія - 17.0
9. Хорватія - 26.0
10. Україна - 67.0
Раніше, за результатами жеребкування фінальної частини Євро-2020 Україна зіграє з Нідерландами, Австрією і переможцем плей-оф стикових матчів шляху A/D.
Нагадаємо, Пятов ввійшов у символічну збірну відбору на Євро-2020.