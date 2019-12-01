 Букмекери оцінили шанси збірної України на Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Букмекери оцінили шанси збірної України на Євро-2020

Сьогодні 14:40 532 0
Збірна України оцінена коефіцієнтом 67
Букмекери оцінили шанси збірної України на Євро-2020
#Букмекери, #Україна, #Євро-2020

Джерело - sport.ua.

Відома британська контора Bet365 поставила команду Андрія Шевченка на десяте місце з великим відривом від лідерів, які вмістилися в перші дев'ять позицій.

Перемога "синьо-жовтих" на турнірі оцінена коефіцієнтом 67.

Перша десятка виглядає так:

1. Англія - ​​5.0

2. Бельгія - 6.0

3-4. Франція, Нідерланди - 7.5

5. Іспанія - 9.0

6-7. Німеччина, Італія - ​​10.0

8. Португалія - ​​17.0

9. Хорватія - 26.0

10. Україна - 67.0

Раніше, за результатами жеребкування фінальної частини Євро-2020 Україна зіграє з Нідерландами, Австрією і переможцем плей-оф стикових матчів шляху A/D.

Нагадаємо, Пятов ввійшов у символічну збірну відбору на Євро-2020.

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