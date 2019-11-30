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Сампдорії запропонували підписати екс-форварда Шахтаря

Сьогодні 13:06 449 0
Феррейру може перейти до італійської команди
Сампдорії запропонували підписати екс-форварда Шахтаря
#Феррейру, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

На керівництво Сампдорії вийшли агенти, які запропонували підписати колишнього форварда Шахтаря Факундо Феррейру.

Про це повідомляє Calciomercato.

Контракт Феррейру належить Бенфіці, але він на правах оренди виступає за Еспаньйол.

Сампдорія проявляла інтерес до Феррейри ще тоді, коли аргентинець виступав за Шахтар, але в підсумку футболіст прийняв рішення перебратися в Бенфіку.

Раніше повідомлялося, що в послугах Феррейри зацікавлена ​​Рома, яку очолює колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека.

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