Нападник Зальцбурга Ерлінг Голанд став першим тінейджером, який зміг забити у 5 матчах Ліги чемпіонів поспіль.

Про це повідомляє Squawka.

Крім того, норвежський нападник повторив досягнення Сергія Реброва, Роберта Левандовскі, Неймара, Кріштіану Роналду і Алекса Дель П'єро - всі вони забивали у перших 5 матчах групового етапу Ліги чемпіонів. Однак вони були старше, коли робили це.

У випадку, коли Голанд заб'є і в 6-му матчі групи, то повторить досягнення Кріштіану Роналду. Він єдиний, кому це вдалося.

