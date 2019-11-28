Джерело - sport.ua.
Нападник Зальцбурга Ерлінг Голанд став першим тінейджером, який зміг забити у 5 матчах Ліги чемпіонів поспіль.
Про це повідомляє Squawka.
Крім того, норвежський нападник повторив досягнення Сергія Реброва, Роберта Левандовскі, Неймара, Кріштіану Роналду і Алекса Дель П'єро - всі вони забивали у перших 5 матчах групового етапу Ліги чемпіонів. Однак вони були старше, коли робили це.
У випадку, коли Голанд заб'є і в 6-му матчі групи, то повторить досягнення Кріштіану Роналду. Він єдиний, кому це вдалося.
The first teenager in history to score in five consecutive Champions League games.— Squawka Football (@Squawka) November 27, 2019
Erling Braut Håland was made for goals. 🤖 pic.twitter.com/fCVUWXM8EL
Раніше, Нагельсманн став наймолодшими тренером, який вивів команду у плей-оф Ліги чемпіонів.