Головний тренер Лейпцига Юліан Нагельсманн став наймолодшим тренером в історії, який вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Coral.

Таке досягнення підкорилося Нагельсманну у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки. На момент матчу Юліану було 32 роки, 4 місяці і 4 дні.

Після цього поєдинку Лейпциг залишився на першому місці групи G, в активі команди 10 очок. Німецька команда достроково стала учасником плей-оф Ліги чемпіонів. В останньому турі Лейпциг зіграє на виїзді проти Ліона.

