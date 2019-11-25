Матвієнко: Ніколи не чув про манчестерське прокляття

Кожен гравець донецького Шахтаря готовий грати у Манчестер Сіті.

Про це заявив захисник гірників Микола Матвієнко.

"Будь-який футболіст Шахтаря, маючи достатньо мотивації, може грати в такій команді. Наш чемпіонат недостатньо сильний. Але я впевнений, що кожен наш гравець готовий грати в Манчестер Сіті.

Немає побоювання манчестерського прокляття? Тут Шахтар жодного разу не забивав. Ніколи про таке не чув. Але, сподіваюся, ми його перервемо", - зазначив Матвієнко.