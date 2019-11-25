Матвієнко: Ніколи не чув про манчестерське прокляття

Джерело - sport.ua.
Кожен гравець донецького Шахтаря готовий грати у Манчестер Сіті.
Про це заявив захисник гірників Микола Матвієнко.
"Будь-який футболіст Шахтаря, маючи достатньо мотивації, може грати в такій команді. Наш чемпіонат недостатньо сильний. Але я впевнений, що кожен наш гравець готовий грати в Манчестер Сіті.
Немає побоювання манчестерського прокляття? Тут Шахтар жодного разу не забивав. Ніколи про таке не чув. Але, сподіваюся, ми його перервемо", - зазначив Матвієнко.
Раніше, Мілан веде переговори з Шахтарем щодо бразильського півзахисника.
Нагадаємо, Тайсон та Марлос пропустять матч з Манчестер Сіті.