Федецький різко відповів на звинувачення у підкупі арбітрів

Екс-гравець Карпат Артем Федецький спростував інформацію про підкуп арбітрів у матчі Карпати – Сталь у сезоні 2017/18.

Про це розповів сам гравець.

"Олег Смалійчук кинув на вашу адресу серйозні звинувачення. За його словами, ви стоїте за збором преміальних на роботу з арбітрами. А конкретно на останню гру сезону 2017/2018 Карпати - Сталь, де ви "нібито" зібрали 200 тис гривень для бригади арбітрів на чолі з Новохатнім. Команда якби програла, спокійно залишалася в Прем'єр-лізі граючи в другій шістці. Що скажете на такі звинувачення? Таке не могло бути. По-перше, Смалійчук не платив нам преміальних, обманюючи хлопців, тому ні з чого було "збирати" (сміється). Нехай спочатку віддасть обіцяне. Може з ними поїхав в теплу Іспанію. По-друге, Карпати завжди грали чесно і це не обговорюється. Адже він вилив цей бруд не тільки особисто на мене, але і в цілому на команду і клуб.

Якщо у Смалійчук є конкретні факти, то нехай надасть, а не марнословить. Особисто я ніколи цим не займався, і в таких справах не брав участі. Єдині розмови з арбітрами були на полі внаслідок мого вибухового характеру, за що і отримував жовті картки. На рахунок "воно", по-іншому не можу його назвати, нехай розповість про чесність і порядність, коли не платив хлопцям обіцяні преміальні, а тільки чекав, коли команда повністю розвалиться, щоб все "поцупити", - відзначив Федецький.