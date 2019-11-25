 Федецький різко відповів на звинувачення у підкупі арбітрів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Манчестер Сіті - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 17:14 260
Михайличенко: УПЛ обов'язково потрібен VAR
Сьогодні 13:51 463
Нападник Шахтаря став найкращим гравцем 15 туру УПЛ
Сьогодні 12:34 594
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 11:50 60113
Фламенгу достроково став чемпіоном Бразилії
Сьогодні 10:30 239
Смалійчук звинуватив Федецького у роботі з суддями
Сьогодні 08:12 1056
Чісорі подвоїли пропозицію за бій з Усиком
Сьогодні 08:00 2896
Українські шпажисти здобули бронзу на Кубку світу в Берні
Вчора 20:17 449
Прима здобув друге місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті Швеції
Вчора 19:47 1138
Динамо розгромило Маріуполь у 15 турі УПЛ
Вчора 18:54 2250
Блоги
Дикість дня. Відомий білоруський хокеїст побив вагітну дружину
Дикість дня. Відомий білоруський хокеїст побив вагітну дружину Андрій Твердохліб
23.11.2019 18:21 717 1
Барселона пропустила вже на 12 хвилині матчу Ла-Ліги після феноменального удару Ен-Несірі
Барселона пропустила вже на 12 хвилині матчу Ла-Ліги після феноменального удару Ен-Несірі Андрій Твердохліб
23.11.2019 14:22 2383
Підтримай Еліну Світоліну в голосуванні на найкращу тенісистку жовтня
Підтримай Еліну Світоліну в голосуванні на найкращу тенісистку жовтня Андрій Твердохліб
23.11.2019 12:02 893
Опитування. Найкращий гол збірної України у кваліфікації до Євро-2020
Опитування. Найкращий гол збірної України у кваліфікації до Євро-2020 Андрій Твердохліб
23.11.2019 10:57 6315
Мораес зробив хет-трик у ворота Львова
Мораес зробив хет-трик у ворота Львова Андрій Твердохліб
23.11.2019 09:11 663
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:55 Футбол Федецький: Смалійчук хоче вилити всю свою брудну жовч з прогнилої душі 10
17:46 Блог Манчестер Сіті - Шахтар: передматчева прес-конференція Гвардіоли 103
17:41 Футбол Мілан веде переговори з Шахтарем щодо бразильського півзахисника 374
17:26 Футбол Денисов: Динамо навряд чи звернеться в CAS, адже це закінчиться черговою поразкою 637
17:14 Футбол Манчестер Сіті - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 260
17:02 Футбол Шевчук: Олександрія виходить на кожну гру зарядженою 238
16:42 Баскетбол БК Запоріжжя уклав угоду з українським центровим 150
16:23 Футбол Гвардіола: Зінченко – професіонал, він може грати на різних позиціях 428
16:10 Хокей Анонс матчу Донбас - Дніпро в рамках перенесеного 16-го туру УХЛ 165
15:54 Футбол Федецький різко відповів на звинувачення у підкупі арбітрів 520
15:36 Футбол Колишній віце-президент Карпат: Я агент рівня Реала 456
15:20 Бокс Руїс вказав на перевагу в бою із Джошуа 339
15:05 Футбол Агуеро пропустить матч із Шахтарем 280
14:46 Футбол Роналду повернувся до тренувань Ювентуса 196
14:33 Бокс Передвиборчі слова Зеленського здалися промінцем світла – Сіренко 296
14:31 Баскетбол Фантастичний пас Йокича - найкращий момент дня в НБА 211
14:14 Футбол Стала відома бригада арбітрів на матч Мальме - Динамо 317
13:51 Футбол Михайличенко: УПЛ обов'язково потрібен VAR 463
13:38 RunNews Чи можна бігати і займатися спортом при застуді? 326
13:34 Бокс Вайлдер: Руїс знову переможе Джошуа 342
13:18 Баскетбол Дончич повторив рекорд Майкла Джордана 416
13:18 Футбол Смалійчук: Вацко бере участь у відродження Карпат, але для чого він зливає інсайди з роздягальні? 1179
12:56 Футбол Арсенал визначився із заміною для Емері 540
12:34 Футбол Нападник Шахтаря став найкращим гравцем 15 туру УПЛ 594
12:31 Блог 50 років тому Блохін дебютував за Динамо 657

Федецький різко відповів на звинувачення у підкупі арбітрів

Сьогодні 15:54 520 0
Артем Федецький спростував слова Олега Смалійчука про підкуп арбітрів
Федецький різко відповів на звинувачення у підкупі арбітрів
#Федецький, #Смалійчук, #Карпати

Джерело - ua-football.com.

Екс-гравець Карпат Артем Федецький спростував інформацію про підкуп арбітрів у матчі Карпати – Сталь у сезоні 2017/18.

Про це розповів сам гравець.

"Олег Смалійчук кинув на вашу адресу серйозні звинувачення. За його словами, ви стоїте за збором преміальних на роботу з арбітрами. А конкретно на останню гру сезону 2017/2018 Карпати - Сталь, де ви "нібито" зібрали 200 тис гривень для бригади арбітрів на чолі з Новохатнім. Команда якби програла, спокійно залишалася в Прем'єр-лізі граючи в другій шістці. Що скажете на такі звинувачення? Таке не могло бути. По-перше, Смалійчук не платив нам преміальних, обманюючи хлопців, тому ні з чого було "збирати" (сміється). Нехай спочатку віддасть обіцяне. Може з ними поїхав в теплу Іспанію. По-друге, Карпати завжди грали чесно і це не обговорюється. Адже він вилив цей бруд не тільки особисто на мене, але і в цілому на команду і клуб.

Якщо у Смалійчук є конкретні факти, то нехай надасть, а не марнословить. Особисто я ніколи цим не займався, і в таких справах не брав участі. Єдині розмови з арбітрами були на полі внаслідок мого вибухового характеру, за що і отримував жовті картки. На рахунок "воно", по-іншому не можу його назвати, нехай розповість про чесність і порядність, коли не платив хлопцям обіцяні преміальні, а тільки чекав, коли команда повністю розвалиться, щоб все "поцупити", - відзначив Федецький.

Нагадаємо, Смалійчук звинуватив Федецького у роботі з суддями.

Коментарі ()