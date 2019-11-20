Україна зможе перемогти Нідерланди на Євро-2020 – Вірт

Збірна України має гру та виконавців світового рівня, щоб досягти успіху на чемпіонаті Європи.

Про це розповів тренер Вереса Юрій Вірт.

"Якщо ми можемо на рівних грати з Португалією і перемагати їх, то чому ми не можемо перемогти, наприклад, Нідерланди, яка може стати нашим суперником у фінальній частині Євро? Чи можемо. (Нідерланди вже стали суперником України).

У нас є контроль м'яча через середній і короткий пас, є виконавці світового рівня, такі як Зінченко, Маліновський та інші. Все є", - сказав Вірт.