Україна зможе перемогти Нідерланди на Євро-2020 – Вірт

Джерело - expres.online.
Збірна України має гру та виконавців світового рівня, щоб досягти успіху на чемпіонаті Європи.
Про це розповів тренер Вереса Юрій Вірт.
"Якщо ми можемо на рівних грати з Португалією і перемагати їх, то чому ми не можемо перемогти, наприклад, Нідерланди, яка може стати нашим суперником у фінальній частині Євро? Чи можемо. (Нідерланди вже стали суперником України).
У нас є контроль м'яча через середній і короткий пас, є виконавці світового рівня, такі як Зінченко, Маліновський та інші. Все є", - сказав Вірт.
Нагадаємо, збірна України увійшла до ТОП-10 найкращих команд Європи.
Раніше, в УЄФА офіційно затвердили кошики посіву на Євро-2020.