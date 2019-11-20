Збірна України увійшла до ТОП-10 найкращих команд Європи

Збірна України не програла жодного матчу у 2019 році

Збірна України увійшла у рейтинг найкращих команд Європи 2019-го року за відсотком набраних очок.

Про це повідомляє sport.ua.

У 2019-му році збірна України здобула 7 перемог, 3 зустрічі завершила внічию і не зазнала жодної поразки. Набравши 24 очка з 30 можливих (80%), українці показали 8-й результат серед 55 європейських команд.

Найбільших успіхів в цьому році досягли Бельгія та Італія, які перемогли у кожному з 10 матчів. Також не програли в жодному матчі збірна Іспанії і Данії. Найбільше м'ячів забила Бельгія - 40, Англія - 38 і Італія - 37. А пропустили найменше голів також бельгійці – 3.

Раніше, в УЄФА офіційно затвердили кошики посіву на Євро-2020.

Нагадаємо, Dzidzio буде виконувати гімн перед кожним матчем збірної України на Євро-2020.