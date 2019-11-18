Караваєв: Відчували, що Сербія хоче відігратися за 0:5 у Львові

Після 20-ї хвилини матчу відбору 2020 з Сербією збірна України почала грати у свою гру.

Про це захисник українців Олександр Караваєв заявив у коментарі Sportarena.

"Усією командою намагалися грати і в обороні, і в атаці. Але пропустили з пенальті, а потім і другий гол, коли м'яч залетів за спину. Неприємно, що пропускаємо, але головне, що набрали очки. Ми в підсумку не програли жодного матчу в групі і це додає впевненості на майбутнє.

Сьогодні мотивація була довести самим собі, що хотілося утримати те, чого досягли раніше. Прагнули грати на перемогу і довести, що недарма є лідерами групи і не випадково вийшли в фінал Євро з першого місця.

Ми розберемо сьогоднішню гру, внесемо поправки. Спочатку ми домовлялися грати по-іншому. Але після 20-ї хвилини почали грати в свою гру, свою схему. Почало виходити, в результаті зрівняли рахунок. У нас уже були матчі, як зі Словаччиною в минулому році, коли він вже нічого не вирішував і ми розгромно програли. Ми зробили висновки і зараз зіграли більш відповідально. Зараз ми відчували, що серби хочуть відігратися за 0:5 у Львові. Але і у нас були свої цілі в цьому матчі", – сказав Караваєв.