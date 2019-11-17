Збірна України контролювала хід матчу проти Сербії, однак погано розпочинала кожний із таймів.

Таку думку висловив головний тренер національної команди України Андрій Шевченко.

"Команда контролювала хід матчу, але погано почали кожен з таймів. Десь не розібралися, обговоримо це в команді. Пенальті на Матвієнко був: на повторі бачив, що м'яч потрапив йому в руку. Але команда після пропущеного гола не зупинилася, був малюнок гри. Неможливо постійно показувати хороший футбол, але ми до цього прагнемо", - сказав Шевченко.