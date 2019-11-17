ВПК Агро завдяки двом пенальті здолав дубль Чорноморця у 21 турі Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 листопада, відбувся матч 21 туру групи Б Другої ліги Чорноморець-2 - ВПК-Агро.
На завершенні першого тайму матчу команди обмінялися забитими голами. Наприкінці матчу гості вирвали перемогу завдяки реалізованому пенальті.
Чемпіонат України - Друга ліга
21 тур, 17 листопада
Група Б
Чорноморець-2 - ВПК-Агро 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 39 Дорошенко (пен), 1:1 - 43 Титаєвський, 1:2 - 90+5 Дорошенко (пен)
Раніше, лідер уникнув домашньої поразки від Енергії у 22 турі Другої ліги.
Нагадаємо, дебютант зазнав розгрому на Київщині у 20 турі Другої ліги.