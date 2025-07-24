Тур де Франс. О’Коннор переміг із відриву, Погачар закріпив лідерство

Австралійський велогонщик команди Jayco AlUla Бен О’Коннор став переможцем 18 етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 24 липня, гонщики подолали 171 км королівського альпійського етапу з Віфа до Коль де ля Лоз із подоланням перевалів Гландон і Мадлен і сумарним набором висоти у 5450 метрів. Фінішна гора, Коль де ля Лоз – найвища точка маршруту цьогорічного Туру, 2304 метри над рівнем моря.

О’Коннор став єдиним із учасників пізнього відриву дня, хто втримався під натиском пелотону. Для австралійця це друга в кар’єрі перемога на Тур де Франс, першу він здобув у 2021 році. Завдяки сьогоднішньому успіху О’Коннор прорвався з 12 на 10 місце в генеральній класифікації.

Словенець Тадей Погачар фінішував другим із відставанням у 1 хвилину та 45 хвилин, закріпивши своє лідерство в загальному заліку. На 9 секунд відстав від нього його найближчий переслідувач, данець Йонас Вінгегор із Visma Lease a Bike.

Після сьогоднішнього етапу загострилася боротьба за третє місце на подіумі. Британець Оскар Онлі з команди Picnic PostNL відіграв 1 хвилину і 39 секунд у Флоріана Ліповітца з Red Bull Bora. Від переваги німця в загальному заліку залишилося лише 22 секунди.

Результати 18 етапу:

Загальний залік:

Вчора 17 етап виграв Джонатан Мілан. Завтра, 24 липня, на гонщиків чекає останній гірський етап цьогорічного Туру: 130 км з Альбервілля в Ла Плань.