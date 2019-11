Роналду обматюкав Саррі, коли той вирішив замінити його

Португальський форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду образив головного тренера команди Мауріціо Сарри після того, як той вирішив замінити його в матчі з Міланом на 54-й хвилині.

Про це повідомляє Il Bianconero.

Роналду на португальському назвав італійського фахівця "сук ** им сином", після чого пішов прямо в роздягальню і не потиснув руку тренера.

Cristiano Ronaldo subbed off at 54’,

leaves the pitch only giving this look to Sarri,

then says something in Portuguese towards the bench,

and run straight into locker room! pic.twitter.com/9jTxefXaa7