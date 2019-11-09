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Каштру: Шахтарю звичніше грати з Тайсоном, ніж з Коноплянкою

Сьогодні 16:16 294 0
Луїш Каштру прокоментував вибір між Тайсоном та Коноплянкою
Каштру: Шахтарю звичніше грати з Тайсоном, ніж з Коноплянкою
#Каштру, #Тайсон, #Шахтар

Джерело - ua.tribuna.com.

Бразильський півзахисник Тайсон частіше виходить у стартовому складі за Євгена Коноплянку через відпрацьовану взаємодію із іншими футболістами.

Про це розповів головний тренер "гірників" Луїш Каштру.

"Хто ефективніший на фланзі - Коноплянка чи Тайсон? У Тайсона і Ісмаїлі є певна історія - дуже багато років на одному фланзі. Це нормально, що рутинні процеси, які довго існують в команді, більш відпрацьовані і звичні.

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Коноплянка зараз знаходиться на правильному шляху - розвивається і багато в чому додає. Я завжди вибираю на різні матчі різних гравців. Якщо думаю, що на певну гру краще Тайсон і Ісмаїлі - гратимуть вони. Якщо Коноплянка і Ісмаїлі, то буде грати Євген.

Але зараз, звичайно, команді більш звично грати з Тайсоном і Ісмаїлі", - відзначив Каштру.

Раніше, молодіжка Шахтаря не змогла переграти Динамо.

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