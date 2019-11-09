 Шахтар - Динамо: анонс і прогноз матчу 14 туру УПЛ - 10.11.2019 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар - Динамо: анонс і прогноз
Сьогодні 15:22 329
Бернлі - Вест Гем: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 16:49 672
Десна розписала нічию із Дніпро-1 у 14 турі УПЛ
Сьогодні 15:57 192
Карпати врятувалися у матчі із Маріуполем у 14 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 276
Десна - Дніпро-1: онлайн-трансляція 14 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 13:52 558
Хачеріді міг грати в будь-якій команді світу – Кварцяний
Сьогодні 12:55 733
Україна набрала 3 бали у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Вчора 20:47 1856
Українець ввійшов у символічну збірну 4-го туру Ліги Європи
Вчора 20:33 1463
Бєсєдін довикликаний у збірну України
Вчора 19:37 2550
Романчук із рекордом виборов золото Кубка світу
Вчора 18:31 1061
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:24 Бокс Команда Усика знайшла наступного суперника для українця 45
17:17 Пряма трансляція Лестер - Арсенал: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE 156
17:12 Футбол Маріуполь - Карпати 2:2. Огляд матчу 145
16:49 Пряма трансляція Бернлі - Вест Гем: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE 672
16:42 Футбол Ярмоленко розпочне з лави для запасних матч проти Бернлі 147
16:24 Футбол Вольова перемога Агробізнеса над Інгульцем, Гірник-Спорт розгромив Чорноморець. Результати 17 туру Першої ліги 432
16:16 Футбол Каштру: Шахтарю звичніше грати з Тайсоном, ніж з Коноплянкою 294
15:57 Футбол Десна розписала нічию із Дніпро-1 у 14 турі УПЛ 192
15:54 Футбол Карпати врятувалися у матчі із Маріуполем у 14 турі УПЛ 276
15:33 Блог Розкішний гол Дугласа Кости у ворота Локомотива 488
15:31 Футбол Молодіжка Шахтаря не змогла переграти Динамо 578
15:22 Футбол Шахтар - Динамо: анонс і прогноз 329
15:14 Футбол Глєб вказав причину провалу трансферу у Динамо 365
14:48 Футбол Коста: Гол у ворота Локомотива - найкрасивіший у моїй кар'єрі 258
14:30 Футбол Ніцца – Бордо 1:1. Огляд матчу 211
14:15 Футбол Клуб Бехкема хоче переманити Суареса 286
13:55 Футбол Кельн – Гоффенгайм 1:2. Огляд матчу 125
13:52 Пряма трансляція Десна - Дніпро-1: онлайн-трансляція 14 туру УПЛ. LIVE 558
13:41 Футбол Клопп спростував трансфер Мбаппе 338
13:28 Футбол Реал Сосьєдад – Леганес 1:1. Огляд матчу 147
13:16 Футбол Циганков не лідер Динамо, він ніде не буде прогресувати – Леоненко 789 1
12:55 Футбол Хачеріді міг грати в будь-якій команді світу – Кварцяний 733
12:42 Футбол Фінал Ліги чемпіонів може відбутися у США 271
12:23 Баскетбол Екс-тренер збірної України очолив національну команду США 647
12:05 Футбол Коломойський повинен очолити УПЛ – Франков 693 1

Шахтар - Динамо: анонс і прогноз

Сьогодні 15:22 329 0
Шахтар - Динамо: анонс і прогноз

Джерело - Чемпіон.

Шахтар Донецьк - Динамо Київ
 
Харків, стадіон Металіст
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
14-й тур
10 листопада, 17:00
Головний арбітр: Микола Балакін (Київська обл.)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Донецький Шахтар в центральному матчі 14 туру Української Прем'єр-ліги прийматиме київське Динамо. Гра відбудеться у неділю, 10 листопада, у Харкові на стадіоні Металіст.

Цей поєдинок стане четвертим в сезоні 2019/20 років. Вперше цього сезону команди зустрілися в рамках Суперкубку України. Кияни здобули перемогу з рахунком 2:1. А ось в чемпіонаті УПЛ у Києві гірники перемогли динамівців з тим же рахунком 2:1. Остання гра між принциповими суперниками відбулася нещодавно в 1/8 фіналу Кубку України. Динамо здобуло перемогу (2:1) та вибило Шахтар з розіграшу національного Кубку.

  Дивіться: Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE

В 13 турі підопічні Каштру впевнено перегли у Львові Карпати (0:3), а Динамо в меншості розгромило Львів (4:0). Що стосується єврокубків, то Шахтар в 4 турі Ліги чемпіонів вирвав нічию у Динамо із Загреба (3:3), а Динамо в Лізі Європи у гостьовому поєдинку розписали мирову з Копенгагеном (1:1).

Шахтарю у грі з Динамо не допоможе дискваліфікований Алан Патрік. Динамівець Сергій Сидорчук також не допоможе своїй команді через дискваліфікацію.

Орієнтовні склади:

Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Кривцов, Матвієнко, Болбат, Степаненко, Тете, Тайсон, Коноплянка, Марлос, Мораес

Динамо: Бущан, Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзьора, Шепелєв, Гармаш, Вербич, Караваєв, Циганков, Бєсєдін

  Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Пряма мова:

Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря): Динамо - дуже-дуже сильна команда. Вчора (у грі проти Копенгагена - ред.) вони це ще раз довели. У нас будуть величезні труднощі".

  Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Цікаві факти:

  • Донецький клуб востаннє програвав в Чемпіонатах на своєму полі ще 14 квітня 2018 року і саме від Динамо - 0:1
  • Шахтар востаннє програвав в УПЛ 3 серпня 2018 року, у Києві, і саме від Динамо - 0:1
  • Гірники не пропускають голів в Чемпіонаті впродовж 544-х хвилин
  • 45-й гол в УПЛ може забити Тайсон (Шахтар), 40-й - Віктор Циганков, 25-й - Артем Бєсєдін (обоє - Динамо), 20-й - Дентінью, Віктор Коваленко, 15-й - Сергій Болбат, Тарас Степаненко (усі - Шахтар)
  • Динамо при арбітру Миколі Балакіну провело 2 матчі в УПЛ і в обох перемогло з однаковим рахунком 1:0
  • Баланс 10-ти ігор Шахтаря при Миколі Балакіну: +8=1-1
Коментарі ()