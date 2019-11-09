Джерело - Чемпіон.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
14-й тур
10 листопада, 17:00
Головний арбітр: Микола Балакін (Київська обл.)
Цей поєдинок стане четвертим в сезоні 2019/20 років. Вперше цього сезону команди зустрілися в рамках Суперкубку України. Кияни здобули перемогу з рахунком 2:1. А ось в чемпіонаті УПЛ у Києві гірники перемогли динамівців з тим же рахунком 2:1. Остання гра між принциповими суперниками відбулася нещодавно в 1/8 фіналу Кубку України. Динамо здобуло перемогу (2:1) та вибило Шахтар з розіграшу національного Кубку.
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В 13 турі підопічні Каштру впевнено перегли у Львові Карпати (0:3), а Динамо в меншості розгромило Львів (4:0). Що стосується єврокубків, то Шахтар в 4 турі Ліги чемпіонів вирвав нічию у Динамо із Загреба (3:3), а Динамо в Лізі Європи у гостьовому поєдинку розписали мирову з Копенгагеном (1:1).
Шахтарю у грі з Динамо не допоможе дискваліфікований Алан Патрік. Динамівець Сергій Сидорчук також не допоможе своїй команді через дискваліфікацію.
Орієнтовні склади:
Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Кривцов, Матвієнко, Болбат, Степаненко, Тете, Тайсон, Коноплянка, Марлос, Мораес
Динамо: Бущан, Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзьора, Шепелєв, Гармаш, Вербич, Караваєв, Циганков, Бєсєдін
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Пряма мова:
Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря): Динамо - дуже-дуже сильна команда. Вчора (у грі проти Копенгагена - ред.) вони це ще раз довели. У нас будуть величезні труднощі".
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Цікаві факти:
- Донецький клуб востаннє програвав в Чемпіонатах на своєму полі ще 14 квітня 2018 року і саме від Динамо - 0:1
- Шахтар востаннє програвав в УПЛ 3 серпня 2018 року, у Києві, і саме від Динамо - 0:1
- Гірники не пропускають голів в Чемпіонаті впродовж 544-х хвилин
- 45-й гол в УПЛ може забити Тайсон (Шахтар), 40-й - Віктор Циганков, 25-й - Артем Бєсєдін (обоє - Динамо), 20-й - Дентінью, Віктор Коваленко, 15-й - Сергій Болбат, Тарас Степаненко (усі - Шахтар)
- Динамо при арбітру Миколі Балакіну провело 2 матчі в УПЛ і в обох перемогло з однаковим рахунком 1:0
- Баланс 10-ти ігор Шахтаря при Миколі Балакіну: +8=1-1