Джерело - Чемпіон.

Шахтар Донецьк - Динамо Київ

Харків, стадіон Металіст

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

14-й тур

10 листопада, 17:00

Головний арбітр: Микола Балакін (Київська обл.)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Донецький Шахтар в центральному матчі 14 туру Української Прем'єр-ліги прийматиме київське Динамо. Гра відбудеться у неділю, 10 листопада, у Харкові на стадіоні Металіст.

Цей поєдинок стане четвертим в сезоні 2019/20 років. Вперше цього сезону команди зустрілися в рамках Суперкубку України. Кияни здобули перемогу з рахунком 2:1. А ось в чемпіонаті УПЛ у Києві гірники перемогли динамівців з тим же рахунком 2:1. Остання гра між принциповими суперниками відбулася нещодавно в 1/8 фіналу Кубку України. Динамо здобуло перемогу (2:1) та вибило Шахтар з розіграшу національного Кубку.

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В 13 турі підопічні Каштру впевнено перегли у Львові Карпати (0:3), а Динамо в меншості розгромило Львів (4:0). Що стосується єврокубків, то Шахтар в 4 турі Ліги чемпіонів вирвав нічию у Динамо із Загреба (3:3), а Динамо в Лізі Європи у гостьовому поєдинку розписали мирову з Копенгагеном (1:1).

Шахтарю у грі з Динамо не допоможе дискваліфікований Алан Патрік. Динамівець Сергій Сидорчук також не допоможе своїй команді через дискваліфікацію.

Орієнтовні склади:

Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Кривцов, Матвієнко, Болбат, Степаненко, Тете, Тайсон, Коноплянка, Марлос, Мораес

Динамо: Бущан, Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзьора, Шепелєв, Гармаш, Вербич, Караваєв, Циганков, Бєсєдін

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Пряма мова:

Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря): Динамо - дуже-дуже сильна команда. Вчора (у грі проти Копенгагена - ред.) вони це ще раз довели. У нас будуть величезні труднощі".

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