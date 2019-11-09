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Молодіжка Шахтаря не змогла переграти Динамо

Сьогодні 15:31 578 0
Матч між Шахтарем та Динамо завершився внічию
Молодіжка Шахтаря не змогла переграти Динамо
#Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14-го туру чемпіонату України серед команд U-21 Шахтар приймав Динамо.

Першими рахунок у матчі відкрили "гірники", Артем Холод з лінії штрафного майданчика потужно пробив по воротах Владислава Кучерука.

Актуально: Шахтар - Динамо: анонс і прогноз

Динамо змогло відігратися у другій половині гри, після навісу Георгія Цітаішвілі Карлос Самбрано у стрибку головою переправив м’яч у ворота Шахтаря.

Молодіжна ліга

14 тур, 09 листопада

Шахтар U-21 - Динамо U-21 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 34  Холод, 1:1 - 54 Самбрано

Шахтар: Трубін, Меліченко, Вітао, Семеніхін (Муравський, 55), Павлиш, Приходько, Криськів (Кобак, 69), Очеретько, Бондаренко (Чирук, 91), Холод (Гуров, 65), Мудрик

Динамо: Кучерук, Романчук (Ващишин, 91), Скорко, Самбрано (Хондак, 87), Сідклей, Белошевський (Сирота, 71), Янаков (Мащенко, 86), Надольский (Сухоручко, 76), Кадірі, Цітаішвілі, Ісаєнко

Раніше, Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи.

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