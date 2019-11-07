 Копенгаген - Динамо 1:1. Відео голів та огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Копенгаген - Динамо 1:1. Відео голів та огляд матчу

Сьогодні 21:25 4538 0
Копенгаген - Динамо 1:1. Відео голів та огляд матчу
#Динамо, #Копенгаген

Джерело - Чемпіон.

 Сьогодні, 7 листопада, київське Динамо у 4 турі Ліги Європи зіграє проти Копенгагена.

Матч відбудеться 7 листопада, у Копенгагені, о 19:55.

Пряма трансляція матчу ТУТ.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію матчу, розпочинаючи з 19:45.

Також на нашому сайті максимально оперативно з'являтимуться відео голів та огляди кожного з таймів.

Уже на 4-й хвилині Єнс Стаге знайшов вільну зону в штрафному майданчику та замкнув майстерний простріл, спрямувавши м'яч у сітку. 1:0!

На 15 хвилині Віктор Циганков не зміг реалізувати пенальті

Огляд першого тайму

Блискуче завершення атаки! Беньямін Вербич на межі штрафного майданчика бездоганно прийняв м'яч після передачі, яку виконав Віктор Циганков, а тоді майстерно пробив у нижній правий кут воріт. Рахунок став 1:1.

Огляд 2 тайму

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