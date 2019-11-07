Копенгаген - Динамо 1:1. Відео голів та огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 листопада, київське Динамо у 4 турі Ліги Європи зіграє проти Копенгагена.
Матч відбудеться 7 листопада, у Копенгагені, о 19:55.
Пряма трансляція матчу ТУТ.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію матчу, розпочинаючи з 19:45.
Також на нашому сайті максимально оперативно з'являтимуться відео голів та огляди кожного з таймів.
Уже на 4-й хвилині Єнс Стаге знайшов вільну зону в штрафному майданчику та замкнув майстерний простріл, спрямувавши м'яч у сітку. 1:0!
На 15 хвилині Віктор Циганков не зміг реалізувати пенальті
Огляд першого тайму
Блискуче завершення атаки! Беньямін Вербич на межі штрафного майданчика бездоганно прийняв м'яч після передачі, яку виконав Віктор Циганков, а тоді майстерно пробив у нижній правий кут воріт. Рахунок став 1:1.
Огляд 2 тайму