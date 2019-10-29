Циганик: Ймовірно, що будуть цікаві трансфери у Динамо

Джерело - Tribuna.com.
Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко був проти того, щоб півзахисник Че-Че залишав команду.
Про це заявив журналіст Ігор Циганик в авторіській програмі Циганик Live.
"Тиждень тому Красніков зустрічався з президентом Динамо, обговорювали стратегію на зиму. Цілком ймовірно, що будуть цікаві трансфери.
Але є такий момент. Красніков привіз трьох досить хороших бразильців. Михайличенко взагалі не зрозумів, чому відпустили Че-Че. У кулуарних розмовах говорив, якби він був тренером в той момент, то не відпускав би Че-Че.
Так що Краснікова потрібно знайти спільну мову з Михайличенко по трансферній політиці. Тому що є Сідклей, Самбрано, Піваріч, у яких взагалі ніяких шансів при Михайличенко", - сказав Циганик.
Раніше Луческу вказав головну проблему Динамо.
Нагадаємо, Михайличенко розчарований результатом із Карпатами.