Гру захисника Динамо оцінили в УЄФА

Захисник київського Динамо Артем Шабанов виявився в списку топ-20 гравців нинішнього сезону Ліги Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт UEFA.

Рейтинг формується після результатів кожного туру, Шабанов зараз перебуває на 14-му місці після 3-х турів на турнірі.

Також серед українців в топ-100 потрапили Віталій Миколенко (56-е місце) і Віктор Циганков (83-е місце).

Нагадаємо, захисник Динамо Артем Шабанов і форвард Гента Роман Яремчук включені в символічну збірну 3-го туру групового етапу Ліги Європи.