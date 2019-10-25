Копенгагену не пощастило у матчі Ліги Європи проти Динамо.

Про це розповів захисник датського клубу Віктор Нельссон.

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"Це був не найкращий наш матч, але ми добули важливе очко. Можливо, ми могли б взяти і три, якби нам трохи пощастило, і якби ми проявили трохи більше умінням. Ми добре оборонялися як команда. Не тільки четвірка захисників, але вся команда. Це спрацювало добре.

Крім того, ми створили кілька небезпечних моментів після стандартних положень, які ми завжди дисципліновано відпрацьовуємо на тренуваннях", - розповів Нельссон.