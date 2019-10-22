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Коноплянка: Шахтар зіграв непогано, але могли краще

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Євген Коноплянка прокоментував матч проти Динамо Загреб
Коноплянка: Шахтар зіграв непогано, але могли краще
#Коноплянка, #Шахтар, #Динамо Загреб

Джерело - Чемпіон.

Динамо Загреб виявився міцним горішком для Шахтаря.

Про це розповів півзахисник "гірників" Євген Коноплянка.

"Справедливий результат? Хочеться зробити комплімент Динамо, команда дуже серйозна. В принципі ми були готові, але не були готовими до такого суддівства. Ми з таким стикалися, ми професіонали. Це маленькі моменти, але вони впливають.

Гра було гідною, результат закономірний. Ми хотіли перемогти. Потрібно зробити поправку, проаналізувати помилки, зрозуміти, що зробили не так. Ми зіграли непогано, але могли краще", - відзначив Коноплянка.

Нагадаємо, Шахтар врятувався у матчі із Динамо Загреб.

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