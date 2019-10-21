Ніякої бійки між президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком та нардепом від ОПЗЖ Григорієм Суркісом на матчі Україна – Португалія не було.

Про це розповів екс-тренер збірної України Олег Блохін.

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"У президентській vip-ложі я сидів за Павелком, я бачив його, і бачив, що відбувається. Ніякої бійки не було, і мені дивно читати подібну інформацію в ЗМІ. На цьому я вважаю, що в даному питанні повинна бути поставлена крапка", - розповів Блохін.