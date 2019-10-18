Гравці Ліверпуля у матчі проти Манчестер Юнайтед налаштовуються на перемогу.

Про це розповів захисник Ліверпуля Віржіл ван Дейк.

"Матч проти Манчестер Юнайтед великий, але це більше стосується уболівальників. Як на мене, то матчі Ліги чемпіонів анітрохи не поступаються грі з "червоними дияволами". Так, атмосфера перед цим поєдинком неймовірна, однак не думаю, що матч із Манчестер Юнайтед можливо назвати грою сезону. Великі матчі – це ігри Ліги чемпіонів та поєдинки, які приносять титули.

Манчестер Юнайтед хоче реабілітуватись за провалений початок сезону, адже це не те, на що вони розраховували. Ми хочемо вийти на поле і збільшити кількість очок", - відзначив Ван Дейк.