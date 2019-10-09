32-річний тренер може очолити Манчестер Юнайтед

Нагельсманн є претендентом на посаду наставника МЮ

Наставник німецького РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн може очолити англійський Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Mirror.

Нинішній наставник "червоних дияволів" Оле-Гуннар Сульшер, який очолює команду з грудня 2018 року, втратив довіру керівництва клубу і в недалекому майбутньому може бути відправлений у відставку.

Останнім матчем Сульшера на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед може стати поєдинок з Ліверпулем у 9-му турі англійської Прем'єр-ліги, який відбудеться 20 жовтня.

Відзначимо, що в турнірній таблиці АПЛ Манчестер Юнайтед після 8 турів займає 12-е місце, маючи в активі 9 очок.

Раніше, Ньюкасл переміг МЮ.