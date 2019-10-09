32-річний тренер може очолити Манчестер Юнайтед

Джерело - sport.ua.
Наставник німецького РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн може очолити англійський Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Mirror.
Нинішній наставник "червоних дияволів" Оле-Гуннар Сульшер, який очолює команду з грудня 2018 року, втратив довіру керівництва клубу і в недалекому майбутньому може бути відправлений у відставку.
Останнім матчем Сульшера на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед може стати поєдинок з Ліверпулем у 9-му турі англійської Прем'єр-ліги, який відбудеться 20 жовтня.
Актуально: Манчестер Юнайтед не зміг перемогти АЗ.
Відзначимо, що в турнірній таблиці АПЛ Манчестер Юнайтед після 8 турів займає 12-е місце, маючи в активі 9 очок.
Раніше, Ньюкасл переміг МЮ.