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Це буде історичний момент, – Дюбуа поділився очікуваннями від реваншу з Усиком

Володимир Максименко — 16 липня 2025, 08:17
Це буде історичний момент, – Дюбуа поділився очікуваннями від реваншу з Усиком
Даніель Дюбуа
Queensbury

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) поділився очікуваннями від другого поєдинку з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Слова англійця наводить The Ring.

"Це буде історичний момент. Коли я переможу Усика на "Вемблі", то зроблю його своїм домом. Я відчуваю, що зірки зійшлись та все повертається туди, де мало б бути. Це буде велика ніч та велика перемога.

Раніше це був дім Ентоні Джошуа, його головна арена, а тепер усе буде моїм", – розповів Дюбуа.

Напередодні Олександр Усик оцінив можливість дострокового завершення поєдинку з британцем.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

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