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Портленд зі Скапінцевим у складі переграв Нью-Орлеан

Володимир Максименко — 16 липня 2025, 08:33
Портленд зі Скапінцевим у складі переграв Нью-Орлеан
Дмитро Скапінцев
Maine Celtics

Український центровий Портленда допоміг команді переграти Нью-Орлеан в матчі Літньої ліги НБА.

Зустріч завершилась перемогою Трейл Блейзерс із рахунком 93:87.

Скапінцев зіграв 13 хвилин, за які встиг набрати 2 очки та три підбирання. Зазначимо, що обидва свої м'ячі бігмен закинув зі штрафного.

У вересні минулого року Дмитро Скапінцев підписав контракт із Бостон Селтікс, проте вже 16 жовтня він був відрахований. 26 жовтня українця підписав Мен Селтікс, фарм-клуб "кельтів" у G-Лізі. 17 січня цього року Скапінцева обміняли в Ріп Сіті Ремікс, фарм-клуб Портленда. 

У попередньому матчі 27-річний гравець провів на паркеті лише чотири хвилини, за які встиг набрати шість очок та виконати одне підбирання.

Раніше свій матч зіграв інший українець у Літній лізі – Максим Шульга. Його команда програла Маямі Хіт, а сам гравець відіграв 25 хвилин.

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Дмитро Скапінцев

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