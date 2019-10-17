Манчестер Юнайтед запланував шість гучних трансферів

Джерело - xsport.ua.
Керівництво Манчестер Юнайтед прийняло рішення серйозно оновити склад в зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Daily Mail.
МЮ придивляється до нападників Мусса Дембеле з Ліона і Маріо Манджукічу з Ювентуса. За допомогою півзахисника Атлетіко Сауля Ньігес і хавбека Лестера Джеймса Медісона манкуніанці налаштовані посилити центр поля.
Варто зазначити, що наставник "червоних дияволів" Оле-Гуннар Сульшер розглядає підходящих кандидатів на заміну крайньому захиснику Ешлі Янга і центрального захисника Віктора Лінделефу.
Раніше повідомлялося, що наставник німецького РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн може очолити англійський Манчестер Юнайтед.
Раніше, Ньюкасл переміг МЮ.