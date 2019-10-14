Збірна України виходить на гру із менталітетом переможця.

Про це розповів екс-гравець Шахтаря та національної збірної В’ячеслав Шевчук.

"Зізнаюся, мені ця збірна України дуже подобається. Вона показала хороший контроль м'яча, пресинг і індивідуальну майстерність. Ця національна команда краще, ніж та, в якій я грав. Ця збірна виходить на гру з менталітетом переможця, - розповів В'ячеслав Шевчук.