Джерело - footboom.com.
Збірна України виходить на гру із менталітетом переможця.
Про це розповів екс-гравець Шахтаря та національної збірної В’ячеслав Шевчук.
"Зізнаюся, мені ця збірна України дуже подобається. Вона показала хороший контроль м'яча, пресинг і індивідуальну майстерність. Ця національна команда краще, ніж та, в якій я грав. Ця збірна виходить на гру з менталітетом переможця, - розповів В'ячеслав Шевчук.
Раніше повідомлялося, що Шевченко захоплюється Роналду.
Нагадаємо, Сантуш виділив найкращого гравця збірної України.