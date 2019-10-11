16-річний нападник Барселони може зіграти на Євро-2020

Фаті незабаром може дебютувати на першу команду Іспанії

16-річний гравець Барселони Ансу Фаті, який прийняв іспанське громадянство, може бути заграний за національну збірну.

Про це розповів головний тренер збірної Іспанії Роберт Морено.

"Мені подобається, що Фаті вже отримав виклик в команду U21. Можу сказати, що він був і в нашому розширеному списку, однак ми так і не змогли запросити його. Не виключаю того, що він зіграє на Євро. Я завжди викликаю лише найкращих, подивимося в якій він буде формі", - відзначив Морено.

Раніше повідомлялося, що Фаті став іспанцем і поїде на чемпіонат світу до Бразилії.

Нагадаємо, Фаті став наймолодшим автором гола і ассисти в одному матчі в історії Прімери.