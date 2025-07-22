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Цюрих розірвав контракт із Бенжаменом Менді

Олег Дідух — 22 липня 2025, 12:50
Цюрих розірвав контракт із Бенжаменом Менді
Бенжамен Менді
ФК Цюрих

Цюрих достроково розірвав контракт із іменитим лівим захисником Бенжаменом Менді.

Про це повідомляє пресслужба швейцарського клубу.

Угода була розірвана за обопільною згодою сторін. 31-річний француз став вільним агентом.

Менді перейшов у Цюрих в лютому поточного року. З того часу встиг взяти участь у 8 матчах у всіх турнірах і відзначитися 1 асистом. Сумарно захисник провів на полі 352 хвилини.

Нагадаємо, в 2017 році Менді перейшов у Манчестер Сіті з Монако за 57,5 мільйона євро. У серпні 2021 році футболіста заарештували за підозрою в чотирьох випадках зґвалтування з жовтня 2020-го по серпень 2021 року.

У липні 2023 року французький захисник був визнаний невинним. Проте Манчестер Сіті все одно розірвав з ним контракт, і Менді перейшов у французький Лор’ян.

Цюрих Бенджамін Менді

Бенджамін Менді

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