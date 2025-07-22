Цюрих розірвав контракт із Бенжаменом Менді

Цюрих достроково розірвав контракт із іменитим лівим захисником Бенжаменом Менді.

Про це повідомляє пресслужба швейцарського клубу.

Угода була розірвана за обопільною згодою сторін. 31-річний француз став вільним агентом.

Менді перейшов у Цюрих в лютому поточного року. З того часу встиг взяти участь у 8 матчах у всіх турнірах і відзначитися 1 асистом. Сумарно захисник провів на полі 352 хвилини.

Нагадаємо, в 2017 році Менді перейшов у Манчестер Сіті з Монако за 57,5 мільйона євро. У серпні 2021 році футболіста заарештували за підозрою в чотирьох випадках зґвалтування з жовтня 2020-го по серпень 2021 року.

У липні 2023 року французький захисник був визнаний невинним. Проте Манчестер Сіті все одно розірвав з ним контракт, і Менді перейшов у французький Лор’ян.