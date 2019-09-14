Барселона розгромила Валенсію у 4 турі Ла-Ліги

Барселони без свого лідера здобула впевнену перемогу

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру іспанської Ла-Ліги Барселона без Мессі приймала Валенсію.

Барселона вже на сьомій хвилині вела у рахунку 2:0. У першому таймі гостям вдалося один м’яч відіграти. Суарес оформив дубль у другому таймі і довів рахунок до розгромного. У компенсовані хвилини матчу Гомес один м'яч відіграв.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга 2019/20

4 тур, 14 вересня

Барселона - Валенсія 5:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 3 Фаті, 2:0 - 7 Де Йонг, 2:1 - 2:1 - 29 Гамейро, 3:1 - 52 Піке, 4:1 - 61 Суарес, 5:1 - 82 Суарес, 5:2 - 90+2 Гомес

Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.

Раніше повідомлялося, що аргентинець може розірвати контракт з Барселоною 30 червня кожного року.