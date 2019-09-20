Фаті став іспанцем і поїде на чемпіонат світу до Бразилії

Гравець Барселони отримав іспанське громадянство

Нападник Барселони Ансуї Фаті отримав іспанське громадянство і зможе виступати за національні команди Іспанії.

Про це повідомляє AS.

Юний вінгер, який народився в Гвінея-Бісау, завершив процедуру отримання громадянства і тепер повинен відправитися в складі "фурія Роха" на чемпіонат світу U-17, який пройде в Бразилії.

Фаті приєднався до академії Барселони в 2012 році і дебютував у першій команді в серпні цього року. У поточному сезоні 16-річний вінгер провів 4 поєдинки у футболці "синьо-гранатових", відзначившись двома голами і одним ассистом.

Раніше, що Барселона готова надати Фаті новий контракт.

Нагадаємо, Фаті став наймолодшим автором гола і ассисти в одному матчі в історії Прімери.