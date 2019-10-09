Джерело - zbirna.com.
Збірна України у матчах відбору на Євро-2020 проти Литви і Португалії набире 4 очки.
Про це розповів екс-гравець збірної України Геннадій Орбу.
"Думаю, ті чотири бали, які дозволять збірної України заробити право потрапити на Євро, синьо-жовті візьмуть в найближчих іграх. Більш того, поєдинок з Литвою буде набагато складнішим насамперед у психологічному плані, оскільки крім перемоги, іншого результату від команди Андрія Шевченка не чекають.
А на таку збірну, як Португалія налаштовуватися зайвий раз не потрібно. У своїй історії наша збірна не раз добивалася результату у зустрічах з топ-збірними Європи", - відзначив Орбу.
Нагадаємо, Яремчук остерігається збірної Литви у матчі відбору на Євро-2020.
Раніше повідомлялося, що Шевченко надіється потрапити на Євро-2020.