Збірна України у матчах відбору на Євро-2020 проти Литви і Португалії набире 4 очки.

Про це розповів екс-гравець збірної України Геннадій Орбу.

"Думаю, ті чотири бали, які дозволять збірної України заробити право потрапити на Євро, синьо-жовті візьмуть в найближчих іграх. Більш того, поєдинок з Литвою буде набагато складнішим насамперед у психологічному плані, оскільки крім перемоги, іншого результату від команди Андрія Шевченка не чекають.

А на таку збірну, як Португалія налаштовуватися зайвий раз не потрібно. У своїй історії наша збірна не раз добивалася результату у зустрічах з топ-збірними Європи", - відзначив Орбу.