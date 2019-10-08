Андрій Шевченко прокоментував можливий достроковий вихід на Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко надіється, що команда виконає свої завдання та попаде на чемпіонат Європи 2020.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Чи вдасться достроково вийти на Євро-2020? Над цим дуже довго працював і працюю. Зараз будуть останні матчі, в яких все вирішиться. Сподіваюся, свої завдання виконаю", - розповів Шевченко.

Раніше, Шевченко прокоментував чутки про його перехід у Мілан.

Нагадаємо, Шевченко погодився очолити Мілан, але поставив дві умови