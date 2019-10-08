Джерело - euro2020.football.ua.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко надіється, що команда виконає свої завдання та попаде на чемпіонат Європи 2020.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Чи вдасться достроково вийти на Євро-2020? Над цим дуже довго працював і працюю. Зараз будуть останні матчі, в яких все вирішиться. Сподіваюся, свої завдання виконаю", - розповів Шевченко.
Раніше, Шевченко прокоментував чутки про його перехід у Мілан.
Нагадаємо, Шевченко погодився очолити Мілан, але поставив дві умови