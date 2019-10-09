Роман Яремчук прокоментував наступний матч збірної України

Джерело - УАФ.

Нападник збірної України Роман Яремчук остерігається збірної Литви у матчі відбору на Євро-2020.

Про це розповів сам гравець.

"Литовці нас вивчили й знають наші сильні сторони, тому, можливо, матимуть іншу схему гри. Складно казати зараз, але, сподіваюся, прийде повний стадіон і дванадцятий гравець у Харкові буде для нас сильним натхненником і пожене вперед. А ми, як завжди вдома, покажемо якісну гру й досягнемо максимального результату. Необхідно брати три очки й рухатися далі.

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Ми маємо думати суто про Литву. Не дай Боже, невдалий результат — буде погано всій країні!", - відзначив Яремчук.

Матч відбору на Євро-2020 Україна – Литва відбудеться в Харкові на ОСК Металіст у п'ятницю, 11-го жовтня, о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, Шевченко надіється потрапити на Євро-2020.