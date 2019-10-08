Зінченко: У збірну України ми приїжджаємо не жартувати

Гравець МанСіті про прийдешні матчі відбору ЄВРО-2020

Футболісти збірної України розуміють відповідальність майбутніх ігор відбору ЄВРО-2020.

Про це гравець збірної Олександр Зіченко заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Коли приїжджаєш до збірної, емоції завжди позитивні. У всіх піднесений настрій, кожен один за одним сумує. У нас згуртований колектив. Ми приїжджаємо сюди не жартувати, а виконувати свої цілі. Всі ми розуміємо відповідальність майбутніх ігор. Кожен уболівальник побачить це на полі", - заявив Зіченко.

Відзначимо, що вчора національна команда України зібралася у Харкові. "Синьо-жовті" вже встигли провести перші тренування.

Нагадаємо, що 11 жовтня збірна України проведе матч відбору на ЄВРО-2020 проти Литви в Харкові. А вже 14 жовтня команда Андрія Шевченка битиметься в Києві з португальцями.

Раніше, Литва оголосила склад на матч з Україною.