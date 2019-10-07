Костишин: У регламенті ніде не написано, що я повинен пропускати наступну гру

Наставник Колоса про жовту картку

Головний тренер Колоса Руслан Костишин буде на лавці запасних наступного матчу, адже пропуск гри у випадку перебіру карток визначений лише для футболістів.

Про це він заявив в ефірі Профутболу.

"Буду себе штрафувати, я ж футболістів штрафую. Прийдеться занести за карточки 2000 грн, в казну занесу. Отримав четверту жовту, мені несуть регламент. Але нема в регламенті, що я повинен пропускати наступну гру. Цього там ніде не написано. Вийду в наступному матчі, якщо ніде не буде прописано в регламенті. Ми ж граємо по регламенту, то буду на лавці", - сказав Костишин.

Нагадаємо, Циганков вперше не реалізував пенальті за Динамо.

Раніше, Михайличенко відмовився коментувати скандальний пенальті у ворота Колоса.