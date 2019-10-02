У Манчестер Сіті спалахнув расистський скандал навколо конкурента Зінченка

Джерело - espreso.tv.
Португальського півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілву можуть дискваліфікувати за расистський жарт над французьким захисником Бенжаменом Менді.
Про це повідомляє The Guardian.
Скандал виник після того, як Бернарду Сілва опублікував у twitter мем. У лівій частині картинки був зображений темношкірий захисник Сіті Бенжамен Менді в дитинстві, а у правій - логотип іспанської кондитерської компанії Conguitos у вигляді шоколадного чоловічка. Колаж Сілва супроводив підписом - Вгадайте, хто?
Футбольна асоціація Англії назвала поведінку Бернарду Сілви неприйнятною і висунула йому звинувачення у образі на расовому ґрунті. Дискваліфікація 25-річного гравця може скласти шість матчів.
Бенжамен Менді є головним конкурентом українця Олександра Зінченка за місце на лівому фланзі оборони.
Раніше, МанСіті без Зінченка перемогло Динамо.
Вчора донецький Шахтар, завдяки голу Соломона на 96-й хвилині гри, вирвав перемогу в Аталанти.