У Манчестер Сіті спалахнув расистський скандал навколо конкурента Зінченка

У центр скандалу потрапив Сілва

Португальського півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілву можуть дискваліфікувати за расистський жарт над французьким захисником Бенжаменом Менді.

Про це повідомляє The Guardian.

Скандал виник після того, як Бернарду Сілва опублікував у twitter мем. У лівій частині картинки був зображений темношкірий захисник Сіті Бенжамен Менді в дитинстві, а у правій - логотип іспанської кондитерської компанії Conguitos у вигляді шоколадного чоловічка. Колаж Сілва супроводив підписом - Вгадайте, хто?

Футбольна асоціація Англії назвала поведінку Бернарду Сілви неприйнятною і висунула йому звинувачення у образі на расовому ґрунті. Дискваліфікація 25-річного гравця може скласти шість матчів.

Бенжамен Менді є головним конкурентом українця Олександра Зінченка за місце на лівому фланзі оборони.

Раніше, МанСіті без Зінченка перемогло Динамо.

Вчора донецький Шахтар, завдяки голу Соломона на 96-й хвилині гри, вирвав перемогу в Аталанти.