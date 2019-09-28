Авангард здолав запорізький Металург у 11 турі Першої ліги

Краматорці забили лише один гол

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11 туру Першої ліги краматорський Авангард святкував перемогу над запорізьким Металургом.

Кірієнко поборовся за м’яч у центрі поля і виконав передачу на Дидяєва, який вивів Матяжа на побачення з голкіпером гостей - Іван відкрив рахунок. Далі було пару моментів у господарів, щоб збільшити рахунок, але не вдалося їх реалізувати. Ця поразка залишила Металург з чотирма очками на дні турнірної таблиці Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга

11 тур, 28 вересня

Авангард - Металург 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 55 Матяж

Раніше, Авангард програв у Волочиську Агробізнесу.

Нагадаємо, Авангард вдома програв харківському Металісту 1925.