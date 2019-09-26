Джерело - football.ua.
Екс-тренер Арсеналу Арсен Венгер натякнув, що хотів би очолити Манчестер Юнайтед.
Про це розповів сам французький спеціаліст.
"Манчестер Юнайтед - це робота мрії для будь-якого менеджера, який володіє сміливістю і впевненістю. На мою думку, їм треба чотири гравця для першої команди. Але і наявні гравці здатні кинути виклик в чемпіонаті. Вони не так далеко від успіху, як думають люди.
У нинішньої команди немає моделі гри. Там є хороші виконавці, але їх потрібно тренувати і розвивати.
У мене є впевненість, і у мене є мужність. У мене є ідеї для цієї команди", - розповів Венгер.
Нагадаємо, Венгер відмовився очолити російський клуб.
Раніше, Манчестер Юнайтед знайшов заміну Сульшеру.