Екс-тренер Арсеналу Арсен Венгер натякнув, що хотів би очолити Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Манчестер Юнайтед - це робота мрії для будь-якого менеджера, який володіє сміливістю і впевненістю. На мою думку, їм треба чотири гравця для першої команди. Але і наявні гравці здатні кинути виклик в чемпіонаті. Вони не так далеко від успіху, як думають люди.

У нинішньої команди немає моделі гри. Там є хороші виконавці, але їх потрібно тренувати і розвивати.

У мене є впевненість, і у мене є мужність. У мене є ідеї для цієї команди", - розповів Венгер.