Головний тренер Вест Гема Мануель Пеллегріні став першим тренером в історії англійської Прем'єр-ліги, який перемагав Манчестер Юнайтед з чотирма різними наставниками.

Про це повідомляє Premier League у Тwitter.

Дві перемоги Пеллегріні здобув, коли очолював Манчестер Сіті, тоді він обіграв МЮ Девіда Моєса та Луї ван Гала.

Вже у Вест Гемі він переміг Ман Юнайтед на чолі із Жозе Моурінью, а вчора, 22 вересня, "молотобійці" під керівництвом 66-річного чилійця завдали поразки Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера.

West Ham manager Manuel Pellegrini is the first manager to win a #PL match against 4 different Man Utd managers (Moyes, Van Gaal, Mourinho and Solskjaer)#WHUMUN pic.twitter.com/PTEATKXF3E