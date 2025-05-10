Кучер: У перерві була чоловіча розмова з гравцями

Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер прокоментував перемогу 2:1 над Ворсклою у 28 турі УПЛ.

Слова фахівця наводить пресслужба одеського клубу.

"Мені гра сподобалася, було в ній все, як для нас, скажемо. Була і трагедія у першому таймі, потім у другому був хепі-енд. Знову ми подарували такий непотрібний м’яч супернику.

У роздягальні була розмова, трошки чоловіча, скажемо так, і хлопці на другий тайм вийшли вже заряджені і ми бачили команду на футбольному полі, яка хоче перемагати та створювати моменти. Вони довели це на футбольному полі. Думаю, вони сьогодні заслуговували на перемогу", – заявив Кучер.