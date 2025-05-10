Валенсія розгромила Хетафе у 35 турі Ла Ліги

У суботу, 10 травня, продовжився 35 тур іспанської Ла Ліги.

У першому матчі ігрового дня Валенсія вдома з голами Пепелу, Лопеса та Дуро розгромила Хетафе, для якого ця поразка стала п'ятою поспіль у чемпіонаті Іспанії.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

35 тур, 10 травня

Валенсія – Хетафе 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 8 Пепелу (пен), 2:0 – 18 Лопес, 3:0 – 37 Дуро (пен)

Сьогодні відбудеться ще чотири матчі:

17:15 Сельта Віго – Севілья

19:30 Жирона – Вільярреал

19:30 Мальорка – Вальядолід

22:00 Атлетико – Реал Сосьєдад

Нагадаємо, напередодні Лас-Пальмас поступився Райо Вальєкано.