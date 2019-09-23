Уболівальники Вест Гема визнали Ярмоленка найкращим у матчі проти МЮ

Джерело - Чемпіон.
Ефектний гол українського півзахисник Андрія Ярмоленка у ворота Манчестер Юнайтед вразив уболівальників лондонців.
Керівництво лондонського клубу у Тwitter запустило голосування, в якому визначали найкращого гравця матчу проти Манчестер Юнайтед. У ньому 29-річний українець переміг, обігнавши Крессвелла, Райса і Фабіанскі.
Відзначимо, що Ярмоленко провів 5 матчів в АПЛ, в яких відзначився двома голами.
BIG performance. Who's your Man of the Match?! ⚒— West Ham United (@WestHam) 22 вересня 2019 р.
Нагадаємо, гол Ярмоленка приніс перемогу Вест Гему над Манчестер Юнайтед.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко став найкращим гравцем матчу проти Манчестер Юнайтед.