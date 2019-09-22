Лондонський Вест Гем переміг Манчестер Юнайтед у 6 турі Англійської Прем'єр-ліги - 2:0.
Переможний гол за молотобійців забив на 44-й хвилині лідер збірної України Андрія Ярмоленко. Остаточний рахунок на 84-й хвилині встановив шикарним ударом зі штрафного захисник Крессвел.
Ярмоленко з'явився на полі у стартовому складі та провів на полі 89 хвилин.
Зазначимо, на 71-й хвилині на заміну в Манчестер Юнайтед вийшов екс-лідер Шахтаря Фред.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
6-й тур, 22 вересня
Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 44' Ярмоленко, 2:0 - 84' Крессвел
We've done it again. 😍#WHUMUN #COYI pic.twitter.com/TfUsAA2GyW— West Ham United (@WestHam) September 22, 2019