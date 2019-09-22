Лондонський Вест Гем переміг Манчестер Юнайтед у 6 турі Англійської Прем'єр-ліги - 2:0.

Переможний гол за молотобійців забив на 44-й хвилині лідер збірної України Андрія Ярмоленко. Остаточний рахунок на 84-й хвилині встановив шикарним ударом зі штрафного захисник Крессвел.

Ярмоленко з'явився на полі у стартовому складі та провів на полі 89 хвилин.

Зазначимо, на 71-й хвилині на заміну в Манчестер Юнайтед вийшов екс-лідер Шахтаря Фред.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга

6-й тур, 22 вересня

Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44' Ярмоленко, 2:0 - 84' Крессвел