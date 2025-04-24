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Трамп оцінив власні шанси перемогти чемпіона світу 2005 року

Руслан Травкін — 24 квітня 2025, 21:26
Трамп оцінив власні шанси перемогти чемпіона світу 2005 року
Джадд Трамп
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Лідер світового рейтингу снукеристів англієць Джадд Трамп оцінив шанси обіграти Шона Мерфі у другому раунді. Він схвально відгукнувся про свого наступного опонента.

Його слова цитує пресслужба WST.

"Він чудово виглядав у першому матчі. Перемога на Мастерсі – одне з найкращих досягнень у його кар’єрі. Він грає з великою впевненістю, коли виходить уперед – почувається господарем столу. Має менталітет переможця. Йде на удари, і якщо вони влучають – нічого не вдієш. Щоб мати шанси, мені потрібно грати так само, як сьогодні", – сказав Джадд.

42-річний Шон Мерфі є ветераном снукеру. Він став чемпіоном світу в 2005 році. 

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Трамп також прокоментував і перемогу над китайцем Чжоу Юелунем у першому раунді World Snooker Championship 2025.

"На старті трохи нервував, але потім заспокоївся і почувався впевнено. Добре вдавалося забивати здалеку, а гра у відіграшах була ще кращою. Думаю, я ще ніколи не грав настільки сильно в першому раунді", – додав англієць.

Нагадаємо, легендарний Ронні О'Салліван вважає саме Трампа фаворитом на перемогу на цьогорічному чемпіонаті світу. 

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