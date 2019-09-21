Команда Пепа Гвардіоли реалізувала всі п'ять ударів у перші 18 хвилин матчу

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті побив неймовірний рекорд, забивши найшвидші 5 голів в історії англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Opta.

5 - Manchester City's five goals after just 18 minutes is the fastest any side has ever gone 5-0 ahead in a @premierleague match in the competition's history. Ridiculous. — OptaJoe (@OptaJoe) September 21, 2019

Команда Пепа Гвардіоли реалізувала всі п'ять ударів у перші 18 хвилин матчу

Наразі Ман Сіті перемагає 7:0 (триває 61 хвилина).

Нагадаємо, Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч з Вотфордом.

Раніше Зінченко потрапив до сотні найкращих гравців АПЛ.