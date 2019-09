Манчестер Сіті побив неймовірний рекорд, забивши найшвидші 5 голів в історії англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Opta.

5 - Manchester City's five goals after just 18 minutes is the fastest any side has ever gone 5-0 ahead in a @premierleague match in the competition's history. Ridiculous.