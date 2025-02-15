Динамо дозаявило 16-річного воротаря на сезон УПЛ

Київське Динамо дозаявило двох гравців на другу частину сезону Української Прем'єр-ліги.

Про це йдеться на сайті УПЛ.

"Біло-сині" включили у заявку на сезон захисника 17-річного захисника Дем'яна Третяка та 16-річного воротаря Дмитра Пожара. Обоє гравців заявлені за списком "Б".

Зазначимо, що Третяк першу частину сезону провів у складі Зорі U-19, за яку зіграв 8 матчів.

Нагадаємо, друга частина чемпіонату України для киян розпочнеться 23 лютого матчем проти Карпат. Стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.

Раніше "біло-сині" продовжили контракт із талановитим вінгером команди.