Динамо дозаявило 16-річного воротаря на сезон УПЛ
ФК Динамо
Київське Динамо дозаявило двох гравців на другу частину сезону Української Прем'єр-ліги.
Про це йдеться на сайті УПЛ.
"Біло-сині" включили у заявку на сезон захисника 17-річного захисника Дем'яна Третяка та 16-річного воротаря Дмитра Пожара. Обоє гравців заявлені за списком "Б".
Зазначимо, що Третяк першу частину сезону провів у складі Зорі U-19, за яку зіграв 8 матчів.
Нагадаємо, друга частина чемпіонату України для киян розпочнеться 23 лютого матчем проти Карпат. Стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.
Раніше "біло-сині" продовжили контракт із талановитим вінгером команди.