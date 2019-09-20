Українець потрапив до сотні найкращих гравців АПЛ

FourFourTwo визначив сотню найкращих гравців

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко в рейтингу ТОП-100 кращих гравців АПЛ нинішнього сезону зайняв 85-е місце.

Про це повідомляє портал FourFourTwo.

Бенджамену Менді, можливо, доведеться задовольнятися місцем на лавці, оскільки Зінченко перебуває у відмінній формі. Судячи з усього, майбутнє Зінченко поки залишається на позиції лівого захисника, але він дуже небезпечний навіть тут. У минулому сезоні 22-річний футболіст відзначився п'ятьма ассистами у всіх змаганнях. У нього повинно бути дуже світле майбутнє на Етіхад, якщо він зможе продовжувати розвивати свої захисні здібності.

Трійка найкращих:

3. Кевін Де Брюйне (Ман Сіті)

2. Рахім Стерлінг (Ман Сіті)

1. Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль )

Півзахисник МЮ Поль Погба зайняв лише 33-й рядок, поступившись таким гравцям, як Калум Вілсон (32), Люка Дінь (29) і Джордан Хендерсон (24). За крок від ТОП-20 виявився Крістіан Еріксен (Тоттенхем).

Раніше, Каштру і Гвардіола прокоментували матч ЛЧ Шахтар - Мансіті (0:3).